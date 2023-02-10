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16:52, 10 февраля 2023
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Apple установит в iPhone 15 разъём USB-C, но ограничит его

В общем, лучше может не стать

Согласно слухам, опубликованным на Weibo, компания Apple ограничит возможности порта USB-C на iPhone 15 и ‌iPhone 15‌ Pro.

Apple установит в iPhone 15 разъём USB-C, но ограничит его

Фото: Unsplash

Сообщается, что Apple разработала собственный вариант USB-C для линейки iPhone 15. Он будет использовать интегральную схему, как в фирменном Lightning. Она позволяет подтверждать подлинность компонентов, задействованных в соединении. Так можно выявлять зарядные кабели сторонних производителей.

Это значит, что использовать без проблем любой USB-кабель с iPhone не получится. Стоит отметить, что интерфейс USB-C, который в настоящее время используется в iPad 10-го поколения, iPad mini , iPad Air и iPad Pro, не содержит чипа для аутентификации.

Источник:Macrumors
Теги:
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#LIGHTNING
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