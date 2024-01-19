Apple установит в iPhone 16 Pro медленные накопители для большей ёмкости

Возможно, в версиях iPhone 16 Pro и Pro Max на 1 и 2 ТБ Apple заменит флеш-память NAND с трёхуровневыми ячейками (TLC) на четырёхуровневые (QLC). Этот тип памяти более дешёвый и ёмкостный, при том что физически занимает меньше места, и благодаря этому можно устанавливать накопители на 2 ТБ. Но у NAND важным плюсом является более высокая скорость чтения и записи.

По данным издания DigiTimes, версии iPhone 16 Pro и Pro Max на 128, 256 и 512 ГБ, скорее всего, получат трёхуровневую память NAND, а четырёхуровневую QLC — версии на 1 и 2 ТБ.