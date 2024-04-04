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IPhone 16 Pro
Новые сливы подтвердили дизайн iPhone 16 в стиле легендарного iPhone X
Телефоны
11:16 | 04 апреля, 2024
Инсайдеры: Galaxy S25 получит более быстрые память и процессор, чем iPhone 16 Pro
Телефоны
01:30 | 16 марта, 2024
Инсайдеры показали CAD-рендеры iPhone 16 Pro с увеличенными кнопками
Телефоны
15:45 | 09 марта, 2024
iPhone 16 Pro Max будет самым автономным iPhone в истории
Телефоны
08:07 | 13 февраля, 2024
Apple искусственно ухудшит iPhone 16 Plus из-за страха конкуренции с iPhone 16 Pro Max
Телефоны
08:58 | 08 февраля, 2024
Apple установит в iPhone 16 Pro медленные накопители для большей ёмкости
Телефоны
10:30 | 19 января, 2024
iPhone 16 и 16 Plus получат 8 ГБ оперативки и поддержку Wi-Fi 6E
Телефоны
17:15 | 15 января, 2024
Apple не станет ущемлять iPhone 16 Pro и добавит в смартфон камеру «как в Pro Max»
Телефоны
07:09 | 05 января, 2024
Компактный iPhone 16 Pro получит такой же оптический зум, как и iPhone 16 Pro Max
Телефоны
16:58 | 26 декабря, 2023
«Долой неравноправие»: вся линейка iPhone 16 получит один и тот же процессор
Телефоны
07:43 | 22 декабря, 2023
iPhone 16 и 16 Plus получат дисплеи хуже, чем недорогие Android-смартфоны
Телефоны
21:52 | 20 ноября, 2023
В iPhone 16 появится сенсорная кнопка неизвестно для чего
Телефоны
17:44 | 01 ноября, 2023
Инсайдер опубликовал первые фото дизайна блока камер iPhone 16
Телефоны
12:05 | 10 октября, 2023
Тестовое производство iPhone 16 начнётся уже в декабре 2023 года
Телефоны
07:59 | 06 октября, 2023
Чем iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут лучше актуальных моделей и почему их цена увеличится
Телефоны
09:16 | 25 сентября, 2023