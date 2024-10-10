iPhone 16 Pro подешевел почти на треть

Новый флагман от Apple, iPhone 16 Pro, подешевел на 30% всего через две недели после старта продаж в России. Если изначально стоимость модели с памятью 256 ГБ была около 170 тыс. рублей, то теперь она снизилась до 130 тыс. рублей, что составляет разницу почти в 40 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что сейчас самый выгодный вариант — заказывать iPhone 16 Pro из-за границы. На маркетплейсах цена на этот смартфон достигает 116 тыс. рублей, но не стоит забывать о таможенной пошлине, которая составит около 16 тыс. рублей. Даже с учётом этой пошлины, стоимость будет ниже, чем в российских магазинах.

iPhone 16 Pro был представлен 9 сентября 2024 года. Он имеет увеличенный OLED-экран с диагональю 6,3 дюйма и частотой 120 Гц, а также новую кнопку управления камерой. В его тройной камере находятся основной и ультраширокоугольный модули на 48 Мп и телеобъектив с пятикратным оптическим зумом на 12 Мп.