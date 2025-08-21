iPhone 16 Pro признан лучшим камерофоном на данный момент по версии TechRadar

Журналисты отметили максимально естественные фотографии с четкими деталями и мягким боке, а также почти «студийное» качество видео. Дополнительным плюсом стала функция Camera Control, которая делает процесс съёмки удобнее.

Среди Android-смартфонов лучшим камерофоном назван Samsung Galaxy S25 Ultra. Его камеры выдают яркие и насыщенные снимки, идеально подходящие для соцсетей, хотя цвета порой получаются слишком «сочными».

OnePlus 13 оказался лучшим выбором для съёмки в движении. Совместная работа с Hasselblad позволила добавить режимы, которые дают портреты и селфи, близкие к уровню профессиональных камер.

Google Pixel 9 Pro и 9 Pro XL выделяются ИИ-функциями: постобработка в Google Фото позволяет менять фон и даже добавлять новые элементы на фото.

Среди складных устройств эксперты выбрали Samsung Galaxy Z Fold7 с 200-Мп сенсором, а в бюджетном сегменте лидером стал Pixel 9a, удививший качеством макросъемки.