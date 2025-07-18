iPhone 16 Pro Max столкнули со Switch 2 — сравнение графики и fps в Fortnite

Согласно тесту YouTube-канала Dame Tech, iPhone 16 Pro Max с чипом A18 Pro держит 60 кадров в секунду при постоянном разрешении 704p и максимальных настройках графики.

Даже в условиях зарядки или высокой нагрузки производительность остается стабильной. Потребляемая мощность iPhone при этом не превышает 5 Вт.

Switch 2 в док-режиме стартует с 1224p, в портативном — с 900p, но консоль активно использует динамическое масштабирование разрешения. При сложных сценах оно падает до 800p в доке и 600p в портативе для сохранения 60 fps.

Потребляемая мощность Switch 2 в эти моменты достигает 19 Вт в док-режиме и 9 Вт в портативном.

Разумеется, в чистой производительности Switch 2 лидирует за счет более высокого начального разрешения. Но по энергоэффективности (fps на ватт) победителем оказался iPhone 16 Pro Max.