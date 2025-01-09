iPhone 16 Pro Max возглавил топ-9 лучших смартфонов на январь 2025 года по версии TechRadar

iPhone 16 Pro Max возглавил топ-9 лучших смартфонов на январь 2025 года по версии TechRadarНо нашлось место и Android-девайсам
Лидером рейтинга стал iPhone 16 Pro Max, который назван самым совершенным устройством благодаря своему потрясающему дисплею, камере, производительности и высокой автономности.
Среди Android-девайсов верхнюю строчку занял OnePlus 13 — быстрый, мощный смартфон с отличными камерами и разумной ценой. Среди Google-устройств выделили Pixel 9 Pro, который впечатляет дизайном, камерой и встроенными ИИ-функциями.
Самым универсальным Android-решением стал Samsung Galaxy S24 Ultra с квадрокамерой и поддержкой стилуса. Для тех, кто ищет смартфон с гибким дисплеем, рекомендован Samsung Galaxy Z Fold 6, сочетающий функции смартфона и планшета.
В бюджетном сегменте лучшими названы Google Pixel 8a и iPhone 15, сохраняющие баланс цены и качества.
Особое внимание уделили iPhone 16 Plus, который обошел даже флагман Pro Max по автономности, и iPhone 16 Pro, сочетающий мощь флагмана в более компактном корпусе.