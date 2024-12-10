iPhone 16 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов 2024 г. от Tom's Guide

iPhone 16 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов 2024 г. от Tom's GuideНо место нашлось совершенно разным устройствам
Лидером стал iPhone 16 Pro Max, который выделяется длительным временем автономной работы, мощным процессором A18 Pro и продвинутой системой камер. В список вошли устройства как от Apple, так и от других ведущих производителей.
Samsung Galaxy S24 Ultra занял второе место благодаря мощному чипу Snapdragon 8 Gen 3 и новым функциям искусственного интеллекта. Тройку замыкает Google Pixel 9 Pro, выделяющийся умными возможностями и качеством фотообработки.
Среди доступных моделей выделяется Pixel 8a, который сочетает в себе отличные камеры и длительную поддержку обновлений. Конкуренцию ему составляет OnePlus 12R с рекордным временем автономной работы.
Лучшим складным устройством признан OnePlus Open, который предлагает высокую производительность и продолжительное время работы от батареи. Среди игровых смартфонов выделяется Asus ROG Phone 9 Pro, установивший рекорд автономности — более 20 часов.