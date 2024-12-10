iPhone 16 Pro Max возглавил рейтинг смартфонов 2024 г. от Tom's Guide

Лидером стал iPhone 16 Pro Max, который выделяется длительным временем автономной работы, мощным процессором A18 Pro и продвинутой системой камер. В список вошли устройства как от Apple, так и от других ведущих производителей.

Samsung Galaxy S24 Ultra занял второе место благодаря мощному чипу Snapdragon 8 Gen 3 и новым функциям искусственного интеллекта. Тройку замыкает Google Pixel 9 Pro, выделяющийся умными возможностями и качеством фотообработки.

Среди доступных моделей выделяется Pixel 8a, который сочетает в себе отличные камеры и длительную поддержку обновлений. Конкуренцию ему составляет OnePlus 12R с рекордным временем автономной работы.

Лучшим складным устройством признан OnePlus Open, который предлагает высокую производительность и продолжительное время работы от батареи. Среди игровых смартфонов выделяется Asus ROG Phone 9 Pro, установивший рекорд автономности — более 20 часов.