Оказалось, что базовая версия iPhone 16 продаётся лучше флагманов на 42%

По данным CIRP, доля базовой версии iPhone 16 в 2024 году составляет 42% продаж. На модель iPhone 16 Plus пришлось 13% продаж, на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max — 19% и 26% соответственно.

Причём это тенденция последних трёх лет — такая же ситуация наблюдалась с линейками iPhone 14 и 15. Но и сейчас ситуация кардинально не изменилась.

По словам аналитиков, хотя Pro-версии айфонов последних линеек нередко и возглавляют рейтинги продаж, это, как правило, данные за короткие периоды времени. На деле базовые модели продаются лучше: за последнее время доля базовых версий разных линеек iPhone составляет 53%, флагманов — 47%.