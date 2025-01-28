Galaxy S25 Ultra проиграл iPhone 16 Pro Max в тесте на длительность работы от аккумулятора

Однако, несмотря на все усилия, флагман уступает iPhone 16 Pro Max в тестах на длительность работы при воспроизведении видео.

Galaxy S25 Ultra может работать до 31 часа видео, используя аккумулятор емкостью 5000 мАч. Однако iPhone 16 Pro Max, обладая меньшей батареей на 4685 мАч, обеспечивает 33 часа воспроизведения.

Это связано с высокой энергоэффективностью процессора A18 Pro и оптимизацией iOS, которые превосходят Snapdragon 8 Elite и One UI 7 в плане энергосбережения.

При этом Galaxy S25 Ultra значительно выигрывает в производительности, обгоняя iPhone 16 Pro Max на 20% в Geekbench 6 и на 36% в 3DMark Steel Nomad Light.

Таким образом, 31 час работы всё ещё впечатляет, особенно для любителей мощных устройств.