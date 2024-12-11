Насколько iPhone 17 Air будет тоньше актуального iPhone 16 Pro

Новый смартфон будет на 2 мм тоньше iPhone 16 Pro, что соответствует уменьшению толщины на 25% по сравнению с актуальными моделями.

В то время как iPhone 16 Pro имеет толщину 8.25 мм, iPhone 17 Air будет всего 6 мм, что сделает его на 0.9 мм тоньше предыдущего рекорда, установленного iPhone 6 (6.9 мм). Это значительное изменение, которое обеспечит более легкий и удобный дизайн.

Хотя iPhone 17 Air не будет оснащен топовыми характеристиками, таким как у Pro-версий, его ультратонкая конструкция станет доказательством того, как Apple использует свои собственные модемы для достижения таких впечатляющих результатов.