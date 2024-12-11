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Опубликовано 11 декабря 2024, 07:58
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Насколько iPhone 17 Air будет тоньше актуального iPhone 16 Pro

Разница будет впечатляющей
iPhone 17 Air, который выйдет в следующем году, станет самым тонким iPhone от Apple, благодаря радикальному снижению толщины.
Насколько iPhone 17 Air будет тоньше актуального iPhone 16 Pro
© 9to5Mac

Новый смартфон будет на 2 мм тоньше iPhone 16 Pro, что соответствует уменьшению толщины на 25% по сравнению с актуальными моделями.

В то время как iPhone 16 Pro имеет толщину 8.25 мм, iPhone 17 Air будет всего 6 мм, что сделает его на 0.9 мм тоньше предыдущего рекорда, установленного iPhone 6 (6.9 мм). Это значительное изменение, которое обеспечит более легкий и удобный дизайн.

Хотя iPhone 17 Air не будет оснащен топовыми характеристиками, таким как у Pro-версий, его ультратонкая конструкция станет доказательством того, как Apple использует свои собственные модемы для достижения таких впечатляющих результатов.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
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