Насколько iPhone 17 Air будет тоньше актуального iPhone 16 Pro

Опубликовано 11 декабря 2024, 07:581 мин.
Насколько iPhone 17 Air будет тоньше актуального iPhone 16 ProРазница будет впечатляющей
iPhone 17 Air, который выйдет в следующем году, станет самым тонким iPhone от Apple, благодаря радикальному снижению толщины.
Новый смартфон будет на 2 мм тоньше iPhone 16 Pro, что соответствует уменьшению толщины на 25% по сравнению с актуальными моделями.
В то время как iPhone 16 Pro имеет толщину 8.25 мм, iPhone 17 Air будет всего 6 мм, что сделает его на 0.9 мм тоньше предыдущего рекорда, установленного iPhone 6 (6.9 мм). Это значительное изменение, которое обеспечит более легкий и удобный дизайн.
Хотя iPhone 17 Air не будет оснащен топовыми характеристиками, таким как у Pro-версий, его ультратонкая конструкция станет доказательством того, как Apple использует свои собственные модемы для достижения таких впечатляющих результатов.