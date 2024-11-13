Дожили: флагманский чип MediaTek оказался мощнее топового Apple A18 Pro в тестах 3DMark

В тесте Solar Bay с трассировкой лучей Dimensity 9400 набрал 11 817 баллов, потребляя 11.4 Вт, тогда как Apple A18 Pro набрал 8587 баллов при 11.1 Вт. Это дало чипу от MediaTek 30% преимущество в энергоэффективности.

В других тестах, таких как Steel Nomad Light и WildLife Extreme, Dimensity 9400 также показал до 40% лучшую эффективность, что делает его привлекательным для пользователей Android, особенно в играх.

Чип оснащен 12-ядерным GPU Arm Immortalis-G925, улучшенным на 40% в трассировке лучей, и поддерживает технологию HyperEngine для оптимизации качества графики.

Хотя Apple A18 Pro остается сильным в многозадачности и CPU, Dimensity 9400 укрепил позиции MediaTek в сегменте высокопроизводительных Android-устройств.