iPhone 16 Pro Max стал лидером в топ-6 водонепроницаемых смартфонов по версии Tom’s Guide

Аппарат получил защиту IP68 и выдерживает погружение на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

На втором месте оказался Google Pixel 9a — его назвали лучшим недорогим Android-смартфоном с влагозащитой. Однако уровень защиты у него ниже: до 1,5 метра на 30 минут.

Далее в списке — стандартный iPhone 16, обладающий такой же защитой, как и Pro Max, но по более доступной цене. Ещё один представитель Apple — iPhone 15 — также попал в список как более бюджетный вариант.

Среди Android-флагманов отмечен Samsung Galaxy S25 Ultra: смартфон выдерживает погружение на 1,5 метра на полчаса. Замыкает рейтинг Google Pixel 9, способный находиться под водой на глубине до 1 метра.

Tom’s Guide отмечает, что все устройства в списке имеют уровень влагозащиты не ниже IP67 и подходят для использования под дождём, в ванной или у бассейна.