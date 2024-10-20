Продажи iPhone 16 в Китае взлетели по сравнению с iPhone 15

Аналитик подчеркнул, что рост продаж моделей 2024 года, представленных в сентябре, уже на 20% выше, чем у прошлогоднего iPhone 15. При этом пользователи айфонов продолжают переходить на более дорогие модели, в связи с чем продажи iPhone 16 Pro и Pro Max выросли на 44% по сравнению с прошлогодними показателями.

И это несмотря на тот момент, что Apple всё ещё не добавила большинство обещанных ИИ-функций Apple Intelligence в новую линейку.

Лам объяснил разницу в продажах тем, что iPhone 15 столкнулся с задержкой производства сразу на старте продаж. К тому же в Китае американского конкурента перебил китайский Huawei Mate 60, завоевавший местных потребителей благодаря процессору китайского производства. По словам Лама, это устройство продолжает хорошо продаваться.

«Благодаря плавному наращиванию производства, последовательной ценовой стратегии и первоначальной волне обновлений со стороны существующих пользователей iPhone, серия iPhone 16 пережила значительный рост на внутреннем рынке Китая», — отметил аналитик.