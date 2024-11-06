AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных iPhone на октябрь 2024 года

Опубликовано 06 ноября 2024, 12:451 мин.
AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных iPhone на октябрь 2024 годаВ конце десятки лидеров — две модели iPhone 16
Бенчмарк AnTuTu опубликовал октябрьский рейтинг самых мощных планшетов и смартфонов Apple. В десятке лидеров с первого по девятое места заняли iPad, на десятом месте — две модели iPhone 16.
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В рейтинге с первого по третье места расположились 11" iPad Pro с чипом Apple M4, 13" iPad, а также 12,9" iPad Pro M2 с 2,52 млн баллов, 2,51 млн и 2,06 млн соответственно.
На четвёртом месте оказался 13" iPad Air с чипом Apple M2, набравший в среднем тесте AnTuTu 1,98 млн баллов, пятое место за 11" iPad Pro M2 — 1,93 млн, шестое место досталось iPad Air M2 11" — 1,9 млн. Седьмое место получил iPad Pro с 12.9" дисплеем и чипом М1 — 1,79 млн. На восьмом месте 11" iPad Pro с чипом M1 — 1,73 млн.
Девятое место досталось iPhone 16 Pro Max с чипом Apple A18 и оперативной памятью 8 ГБ — 1,69 млн, десятое место у iPhone 16 Pro с таким же чипом и ОЗУ — 1,68 млн.