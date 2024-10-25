Топовая версия iPhone 16 подешевела в России

Цена на новый iPhone 16 Pro Max, представленный в сентябре 2024 года, в России снизилась на 30 тысяч рублей. В момент старта продаж флагман оценивали в 194 тысячи рублей, но спустя месяц его уже можно приобрести за 157 тысяч рублей. Это заметное снижение цены для столь короткого периода.

iPhone 16 Pro Max стал основным смартфоном Apple на ближайший год. Модель получила мощный процессор Apple A18 Pro, разработанный с акцентом на работу с ИИ. Устройство также оснащено тремя камерами на 48, 48 и 12 мегапикселей, более ёмким аккумулятором на 4685 мАч и увеличенным до 6,9 дюймов OLED-экраном с частотой 120 Гц. Дополнительно появилась новая кнопка Camera Control для удобного управления съёмкой.