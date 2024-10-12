Российские школьники могут накопить на iPhone 16 Pro за три года

Российские школьники могут накопить на iPhone 16 Pro за три годаНо для этого им нужно полностью отказаться от школьных обедов
Российским школьникам, чтобы купить iPhone 16, придётся откладывать деньги почти два года. К такому выводу пришли аналитики из CDEK. Shopping, подсчитав, сколько средств они могут накопить на карманные расходы. Обычно ученикам выделяют около 200 рублей в день на обеды. Если школьник решит отказаться от этих обедов, то за неделю он сможет сэкономить до 1 200 рублей, а за месяц — около 4 800 рублей, не считая праздников.
Если посчитать накопления за учебный год, то получится около 38 400 рублей. Однако минимальная цена на iPhone 16 составляет 75 806 рублей. Из-за этого школьнику придётся копить на телефон более двух лет. А если он мечтает о модели iPhone 16 Plus, которая стоит почти 113 тысяч рублей, тогда ему придётся откладывать деньги ещё дольше — около трёх лет.
Такие цифры наглядно показывают, как сложно молодёжи собирать деньги на современные гаджеты. В условиях растущих цен на технику многие юные покупатели должны пересматривать свои приоритеты и ожидания.