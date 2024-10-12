Российские школьники могут накопить на iPhone 16 Pro за три года

Российским школьникам, чтобы купить iPhone 16, придётся откладывать деньги почти два года. К такому выводу пришли аналитики из CDEK. Shopping, подсчитав, сколько средств они могут накопить на карманные расходы. Обычно ученикам выделяют около 200 рублей в день на обеды. Если школьник решит отказаться от этих обедов, то за неделю он сможет сэкономить до 1 200 рублей, а за месяц — около 4 800 рублей, не считая праздников.

Если посчитать накопления за учебный год, то получится около 38 400 рублей. Однако минимальная цена на iPhone 16 составляет 75 806 рублей. Из-за этого школьнику придётся копить на телефон более двух лет. А если он мечтает о модели iPhone 16 Plus, которая стоит почти 113 тысяч рублей, тогда ему придётся откладывать деньги ещё дольше — около трёх лет.

Такие цифры наглядно показывают, как сложно молодёжи собирать деньги на современные гаджеты. В условиях растущих цен на технику многие юные покупатели должны пересматривать свои приоритеты и ожидания.