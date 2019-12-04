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Сегодня 14:59
Apple установит в смартфоны огромный подэкранный сканер отпечатков пальцев
От Qualcomm
Китайские источники сообщили, что Apple может установить в будущих iPhone подэкранные ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев от Qualcomm. Якобы это заменит Face ID.
Впрочем, эти подозрения скорее безосновательны, ведь ничто не мешает использовать два способа разблокировки устройства. По информации источников, на следующей неделе Apple встретится с производителем GIS, который занимается сенсорными экранами. В качестве датчика компания планирует использовать сканер Qualcomm. Сообщается, что установлен он будет как минимум в одной модели iPhone 2020 года. Но есть вероятность, что планы отложат до 2021 года.
Стоит отметить, что Qualcomm сегодня представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения, площадь распознавания у которого в 17 раз больше, чем у сенсора предыдущего поколения.
Напомним, новые iPhone Apple по традиции должна представить в следующем году осенью.