Apple установит в смартфоны огромный подэкранный сканер отпечатков пальцев

Впрочем, эти подозрения скорее безосновательны, ведь ничто не мешает использовать два способа разблокировки устройства. По информации источников, на следующей неделе Apple встретится с производителем GIS, который занимается сенсорными экранами. В качестве датчика компания планирует использовать сканер Qualcomm. Сообщается, что установлен он будет как минимум в одной модели iPhone 2020 года. Но есть вероятность, что планы отложат до 2021 года.

Стоит отметить, что Qualcomm сегодня представила подэкранный сканер отпечатков пальцев нового поколения, площадь распознавания у которого в 17 раз больше, чем у сенсора предыдущего поколения.

Напомним, новые iPhone Apple по традиции должна представить в следующем году осенью.