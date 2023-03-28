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19:04, 28 марта 2023
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Apple установит в свой фирменный автомобиль детали, как у iPhone

Речь о LiDAR

Источники сообщили, что Apple начала активно использовать датчики LiDAR для автопилота своего будущего автомобиля. Эти датчики компания, как сообщается, закупает у китайского поставщика Wenmao, который уже поставляет LiDAR для iPhone и iPad Pro.

Apple установит в свой фирменный автомобиль детали, как у iPhone

Фото: Macrumors

В сообщениях также говорится, что Foxconn, один из поставщиков Apple, сотрудничает с немецким промышленным гигантом Siemens для создания передовых систем помощи водителю.

Ожидается, что электромобиль Apple, о котором давно ходят слухи, будет стоить менее 100 000 долларов. Возможности автопилота у него будут ограниченными ввиду несовершенства технологии. Предполагается, что компания представит свой электрокар в 2026 году.

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