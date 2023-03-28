Apple установит в свой фирменный автомобиль детали, как у iPhone

В сообщениях также говорится, что Foxconn, один из поставщиков Apple, сотрудничает с немецким промышленным гигантом Siemens для создания передовых систем помощи водителю.

Ожидается, что электромобиль Apple, о котором давно ходят слухи, будет стоить менее 100 000 долларов. Возможности автопилота у него будут ограниченными ввиду несовершенства технологии. Предполагается, что компания представит свой электрокар в 2026 году.