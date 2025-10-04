Apple увеличит производство iPhone 17 из-за высокого спроса

Опубликовано 04 октября 2025, 17:151 мин.
Apple увеличит производство iPhone 17 из-за высокого спросаPro и Pro Max
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что Apple в ближайшее время увеличит выпуск iPhone 17 серии. План производства на 2025 год повысится с 84−86 млн до примерно 90 млн устройств. Уж очень людям понравились смартфоны.
© Apple
Рост производства коснется в основном моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, так как спрос на iPhone Air оказался ниже ожидаемого. По мнению экспертов, компания недооценила интерес покупателей к Pro-версии. Большая часть покупателей iPhone 17, по данным аналитиков, обновляют очень старые модели.
В целом Apple ожидает продать около 243 млн iPhone в 2025 году, но потенциально этот показатель может достигнуть 270 млн единиц.