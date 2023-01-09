Apple уже начала тестовое производство iPhone 15

16:15, 09 января 2023
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Apple уже начала тестовое производство iPhone 15Осенью — выпуск
СМИ сообщили, что началось «пробное производство» iPhone 15 на заводе Foxconn. Запуск смартфонов ожидается осенью 2023 года.
Фото: Unsplash
Согласно отчёту, Foxconn получила инструкции начать «пробное производство» iPhone 15. Отмечается также, что в этом году процесс массового производства смартфона будет иным, чем в предыдущие годы из-за того, что производство будет осуществляться как в Китае, так и в Индии.
Ожидается, что в линейке iPhone 15 будут представлены четыре модели, соответствующие размерам серии iPhone 14 этого года , включая iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.