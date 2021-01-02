Apple уже протестировала на прочность складные iPhone

Сведениями поделились источники из азиатской цепочки поставок. Сообщается, что пока прототипы представляют собой лишь корпуса айфонов с дисплеями. То есть внутренних компонентов в них нет.

Эти прототипы якобы протестировали в Китае на заводе главного поставщика Apple Foxconn. Первый прототип, пишут источники, выполнен в форм-факторе раскладушки, как Samsung Galaxy Z Flip. Во втором прототипе реализован дизайн как у Microsoft Surface Duo. То есть смартфон использует два отдельных экрана и складывается книжкой. Пока неясно, есть ли у Apple предпочтения в отношении какого-либо дизайна.