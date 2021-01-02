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Apple уже протестировала на прочность складные iPhone
Когда представит их на рынке, неизвестно
В сети уже давно ходят слухи о том, что Apple работает над iPhone с гибким экраном. Теперь появилась информация о том, что два прототипа складного смартфона прошли тесты на прочность.
Сведениями поделились источники из азиатской цепочки поставок. Сообщается, что пока прототипы представляют собой лишь корпуса айфонов с дисплеями. То есть внутренних компонентов в них нет.
Эти прототипы якобы протестировали в Китае на заводе главного поставщика Apple Foxconn. Первый прототип, пишут источники, выполнен в форм-факторе раскладушки, как Samsung Galaxy Z Flip. Во втором прототипе реализован дизайн как у Microsoft Surface Duo. То есть смартфон использует два отдельных экрана и складывается книжкой. Пока неясно, есть ли у Apple предпочтения в отношении какого-либо дизайна.