Apple уже тестирует Android-разъемы на будущих iPhone

Это изменение обеспечит iPhone более высокую скорость передачи данных и зарядки, которой может похвастаться USB-C. Кабели USB-C, являясь более новым стандартом, чем Lightning, могут передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с, в то время как Lightning по-прежнему работает на максимальной скорости USB 2 - 480 Мбит/с.

Но любые изменения, по данным Bloomberg, произойдут не ранее 2023 года. Однако в целом подобный шаг сделает экосистему Apple более "удобной", как и любой отказ от привязки устройств к собственному стандарту.