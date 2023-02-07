Apple уже запатентовала подэкранную камеру для iPhone

19:27, 07 февраля 2023
1 мин.
Apple уже запатентовала подэкранную камеру для iPhoneВдруг появится в iPhone 15?
Apple выдали патент, в котором описывается технология размещения датчика Face ID под экраном. Она позволит встраивать под дисплей и камеры.
Фото: Unsplash
По сути, новый патент предлагает изменить подход Dynamic Island. В целом, в документе описывается огромное количество датчиков, которые могут быть встроены в дисплей. Это сенсоры и для Touch ID, и для давления, и для определения положения, и для здоровья.
Также в патенте указано, что положение динамического острова может варьироваться за счёт использования ряда небольших прозрачных элементов. Они могут быть сдвинуты на случайную величину в произвольном направлении.