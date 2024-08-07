Apple в 2025 году выпустит iPhone Air — полноценную замену iPhone 15 Plus

Об этом рассказал YouTube-блогер Джон Проссер. Высока вероятность отказа Apple от моделей Plus из-за слишком низких продаж. Однако компания хочет сохранить в линейке тонкие бюджетные устройства: текущие стандартные модели имеют толщину от 7,8 мм (iPhone 15 и 15 Plus) до 8,25 мм (15 Pro и 15 Pro Max), а аналогичные телефоны 16-й и 17-й серий должны быть примерно такими же. Ожидается, что тонкая модель iPhone 17 будет иметь толщину всего 5 мм.

И в этот перечень должна войти полноценная бюджетная замена Plus-моделей — iPhone Air, который, по некоторым слухам, Apple может назвать iPhone Slim, но эта информация пока не подтверждается.

iPhone Air должен получить урезанный чип А19 и только одну камеру. Про словам Проссера, цена модели может составить $899, такая же, как на iPhone 15 Plus. Представлен этот айфон должен быть в 2025 году вместе с iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max.

При этом некоторые прогнозы Проссера не сбылись, поэтому до конца непонятно, стоит ли доверять его инсайду. Хотя информация вполне может подтвердиться, поскольку Apple имеет в своём арсенале MacBook Air и iPad Air, почему не быть и такому айфону.