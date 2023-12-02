Apple в новой рекламе iPhone 15 напомнила об «умном» портретном режиме камеры

Apple отмечает: «На iPhone 15 вы можете превращать свои фотографии в портреты уже после того, как сделали снимок. А для еще большего контроля вы можете менять фокус между объектами». В видеоролике подчеркиваются возможности бесшовного редактирования, позволяющие пользователям изменять фокус во время постпродакшена.