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12:58, 02 декабря 2023
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Apple в новой рекламе iPhone 15 напомнила об «умном» портретном режиме камеры

Как вам такое, владельцы Android?

Apple выпустила рекламу iPhone 15, демонстрирующую необычную функцию Smart Portrait Mode. В достаточно длинном рекламном ролике, продолжительностью 1 минута и 49 секунд, пара вступает в игривый спор по поводу фокуса на уже сделанной фотографии.

Apple в новой рекламе iPhone 15 напомнила об «умном» портретном режиме камеры

© Apple

Появилась функция Smart Portrait Mode с выходом линейки iPhone 15. Она позволяет распознавать людей, животных или объекты на фотографиях и без труда акцентировать на них портретный режим даже после первоначального снимка.

Apple отмечает: «На iPhone 15 вы можете превращать свои фотографии в портреты уже после того, как сделали снимок. А для еще большего контроля вы можете менять фокус между объектами». В видеоролике подчеркиваются возможности бесшовного редактирования, позволяющие пользователям изменять фокус во время постпродакшена.

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