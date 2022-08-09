Apple вернула в айфоны простейшую функцию спустя 5 лет после её исчезновения

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Apple вернула в айфоны простейшую функцию спустя 5 лет после её исчезновенияДолгое время это был привилегией пользователей Android
Начиная с iPhone X, который вышел в 2017 году, смартфоны Apple не показывали индикатор процента заряда батареи в строке состояния. Теперь же последняя бета-версия iOS 16 возвращает эту функцию.
В айфонах будет новый индикатор на иконке батареи, который будет показывать соответствующий уровень заряда. Правда, коснётся это, кажется, не всех моделей: в iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini нет новой опции.
Пользователям, которые установили последнюю бета-версию iOS 16 и хотят попробовать новую функцию, необходимо перейти в меню батареи в приложении настроек и включить индикатор процента заряда батареи.
Некоторые пользователи уже сообщают, что новый индикатор плохо читается на обоях более светлого оттенка.