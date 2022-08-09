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Apple вернула в айфоны простейшую функцию спустя 5 лет после её исчезновения

Долгое время это был привилегией пользователей Android

Начиная с iPhone X, который вышел в 2017 году, смартфоны Apple не показывали индикатор процента заряда батареи в строке состояния. Теперь же последняя бета-версия iOS 16 возвращает эту функцию.