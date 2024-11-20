Apple вложит $100 млн в экономику Индонезии для разблокировки торговли

Насколько известно, ведомство пока не приняло окончательное решение, хотя последнее предложение Apple почти в 10 раз больше предыдущего: в октябре, когда в Индонезии были запрещены iPhone 16, Apple предложила вложить в местный завод по производству аксессуаров и компонентов $10 млн.

Таким образом компания пытается вернуться к продаже айфонов в Индонезии, где проживает порядка 280 млн человек, более 50% из которых возрастом моложе 44 лет. Запрет на торговлю был введён из-за того, что Apple вложила в экономику Индонезии 1,5 трлн индонезийских рупий, а должна была не менее 1,7 трлн, или около $95 млн.