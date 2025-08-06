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Опубликовано 06 августа 2025, 10:30
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Apple внедрит в iPhone многослойный экран Tandem OLED в 2028 году

Сейчас эта технология используется в iPad Pro
Портал MacRumors со ссылкой на южнокорейское отраслевое издание The Elec сообщил, что Apple планирует использовать т.н. тандемные OLED-панели в будущих iPhone. Это улучшит характеристики дисплеев, но такие панели пока доступны только в моделях iPad Pro.
Apple внедрит в iPhone многослойный экран Tandem OLED в 2028 году

© Apple

Технология Tandem OLED разработана одним из поставщиков Apple, компанией LG. Суть технологии заключается в использовании многослойной RGB-модели, диоды работают как одно целое — «в тандеме». Известно, что Apple разработала план производства на два года вперёд, но пока не решено, будет ли заказчик сотрудничать с Samsung Display или LG Display. В связи с этим появление на рынке iPhone с тандемными OLED-дисплеями ожидается не раньше 2028 года.

Также известно, что для айфонов Apple разрабатывает упрощённую версию, где синий субпиксель будет на двух слоях, а красный и зелёный — на одном. Это предложение LG Display, которая может внедрить упрощённую тандемную технологию. LG уже поставляет двухслойные тандемные панели для iPad Pro и производит автомобильные OLED-дисплеи с этой технологией, в то время как Samsung использует однослойную.

Apple, вероятно, будет сотрудничать с несколькими поставщиками, включая китайскую BOE, чтобы обеспечить производственные мощности и конкурентоспособность. Однако планы компании могут измениться.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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