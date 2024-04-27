Apple возобновила переговоры с OpenAI об ИИ-функциях для iPhone

Это не первый раз, когда два технологических гиганта рассматривают возможность сотрудничества. Ранее в этом году Apple сотрудничала с OpenAI, но значительный прогресс застопорился. Примечательно, что в качестве потенциального партнера Apple также рассматривает Google с ее Gemini. Окончательное решение о выборе партнера остается за Apple.

Apple к тому же разрабатывает собственную большую языковую модель для iOS 18, но ищет дополнительные технологии для создания функции чатбота, аналогичной ChatGPT. Это событие происходит в преддверии WWDC, на которой, как ожидается, будет уделено большое внимание развитию ИИ.