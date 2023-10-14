Apple впервые начала продажи кабеля USB-A — USB-C

Кабель Belkin BOOST↑Charge Pro Flex USB-A to USB-C Cable (1m) имеет сертификат USB-IF и совместим с компьютерами Mac, iPad и iPhone с портом USB-C, а его цена составляет 19,95 долларов.

Это событие произошло лишь в тот момент, когда порт USB-C появился в iPhone 15, хотя другие продукты Apple, такие как MacBook и iPad, уже давно используют этот порт. До сих пор Apple продавала только переходник Lightning на USB-C стоимостью 29 долларов в качестве решения для подключения к портам USB-A, но кабель Belkin предлагает пользователям более доступную альтернативу.