Apple всё же выпустит «прощальный» компактный смартфон iPhone 13 mini

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Apple всё же выпустит «прощальный» компактный смартфон iPhone 13 miniНо iPhone 14 в таком формате не будет
Несмотря на плохие продажи iPhone 12 mini, компания Apple решила попробовать ещё раз и выпустить аналогичную модель в 2021 году. Стали известны сборщики компактного смартфона.
MacRumors пишет, что тайваньская компания Pegatron останется главным сборщиком iPhone 13 mini. Часть заказов на данную модель также пойдёт Foxconn.
Согласно информации источников, у новинки тоже будет 5,4-дюймовый экран. Видимо, это будет последняя такая модель у Apple. Сообщается, что компания не планирует выпускать iPhone 14 mini в 2022 году.
Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорил, что Apple представит в 2022 году две 6,1-дюймовых и две 6,7-дюймовых модели.
Стоит отметить, что в 2020 году Pegatron обвинили в эксплуатации труда. Apple приостановила сотрудничество с фирмой, но, как мы видим, уже его возобновила.