Apple всё же выпустит «прощальный» компактный смартфон iPhone 13 mini

MacRumors пишет, что тайваньская компания Pegatron останется главным сборщиком iPhone 13 mini. Часть заказов на данную модель также пойдёт Foxconn.

Согласно информации источников, у новинки тоже будет 5,4-дюймовый экран. Видимо, это будет последняя такая модель у Apple. Сообщается, что компания не планирует выпускать iPhone‌ 14 mini в 2022 году.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорил, что Apple представит в 2022 году две 6,1-дюймовых и две 6,7-дюймовых модели.

Стоит отметить, что в 2020 году Pegatron обвинили в эксплуатации труда. Apple приостановила сотрудничество с фирмой, но, как мы видим, уже его возобновила.