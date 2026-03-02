Apple втихую представила доступный iPhone 17e: что нового

Главное — новый процессор A19, такой же стоит в обычном iPhone 17. Также телефон получил современный модем C1X и отдельный чип связи N1. Добавили магнитную зарядку MagSafe.

Новинка доступна в трех цветах: черном, белом и розовом. Цена стартует от 599 долларов (около 46 тысяч рублей) за версию с памятью 256 ГБ. Сюрприз приятный — за такие деньги давали 128 ГБ в модели 16e.