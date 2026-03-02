Опубликовано 02 марта 2026, 18:171 мин.
Apple втихую представила доступный iPhone 17e: что нового«Чёлка» на месте
Apple представила новый смартфон. Да, без лишнего шума. Встречайте iPhone 17e. Внешне он почти не отличается от прошлогодней модели 16e, но внутри ситуация получше.
© Apple
Спереди всё та же «чёлка» (слухи о Dynamic Island не сбылись). Экран — Super Retina XDR с частотой 60 Гц. Сзади одна 48-мегапиксельная камера, которая умеет делать двухкратный зум.
Главное — новый процессор A19, такой же стоит в обычном iPhone 17. Также телефон получил современный модем C1X и отдельный чип связи N1. Добавили магнитную зарядку MagSafe.
Новинка доступна в трех цветах: черном, белом и розовом. Цена стартует от 599 долларов (около 46 тысяч рублей) за версию с памятью 256 ГБ. Сюрприз приятный — за такие деньги давали 128 ГБ в модели 16e.