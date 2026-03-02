Телефоны
Опубликовано 02 марта 2026, 18:17
1 мин.

Apple втихую представила доступный iPhone 17e: что нового

«Чёлка» на месте
Apple представила новый смартфон. Да, без лишнего шума. Встречайте iPhone 17e. Внешне он почти не отличается от прошлогодней модели 16e, но внутри ситуация получше.
Apple втихую представила доступный iPhone 17e: что нового

© Apple

Спереди всё та же «чёлка» (слухи о Dynamic Island не сбылись). Экран — Super Retina XDR с частотой 60 Гц. Сзади одна 48-мегапиксельная камера, которая умеет делать двухкратный зум.

Apple втихую представила доступный iPhone 17e: что нового

© Apple

Главное — новый процессор A19, такой же стоит в обычном iPhone 17. Также телефон получил современный модем C1X и отдельный чип связи N1. Добавили магнитную зарядку MagSafe.

Новинка доступна в трех цветах: черном, белом и розовом. Цена стартует от 599 долларов (около 46 тысяч рублей) за версию с памятью 256 ГБ. Сюрприз приятный — за такие деньги давали 128 ГБ в модели 16e.