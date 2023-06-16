Apple вводит жесткие ограничения для собственной рассрочки на смартфоны

От клиентов потребуется подключить устройство к одному из трех основных операторов связи в Соединенных Штатах: AT&T, T-Mobile или Verizon.

Ранее у покупателей была возможность приобрести iPhone без немедленного подключения к оператору сотовой связи, что позволяло им использовать устройство с любым оператором сотовой связи или вообще без подключения к сотовой связи. Однако теперь Apple обеспечивает подключение к оператору сотовой связи во время настройки для iPhone, приобретенных с помощью ежемесячных платежей по Apple Card, как в магазине, так и онлайн. Хотя iPhone останутся разблокированными, клиентам все же необходимо будет установить подключение к одному из трех операторов во время первоначальной настройки.

В дополнение к этому изменению Apple также объявила, что срок рассрочки при покупке Apple Watch ежемесячными платежами по Apple Card будет сокращен с 24 месяцев до 12 месяцев, начиная с 15 августа.