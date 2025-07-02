Apple выплатит штраф в $110 миллионов за нарушение патентов на 3G

Суд признал, что беспроводные чипы, используемые в iPhone, iPad и Apple Watch, нарушают два патента TOT, выданных в 2009 году. Эти патенты связаны с технологией управления мощностью сигнала в сетях 3G, которая помогает уменьшать помехи и экономить энергию при передаче данных.

Сумма компенсации рассчитана как роялти по $ 0,25 за каждое устройство. Apple заявила, что не согласна с решением и планирует подать апелляцию. В то же время глава TOT Power Control назвал победу подтверждением ценности разработанных компанией технологий.

Это не первая патентная тяжба для Apple. Ранее в Великобритании суд обязал её выплатить $ 502 млн другой компании, связанной с 4G-технологиями.