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Опубликовано 02 июля 2025, 22:15
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Apple выплатит штраф в $110 миллионов за нарушение патентов на 3G

Что не понравилось суду
Apple проиграла судебное дело по патентам и теперь должна выплатить более $ 110,7 млн компании TOT Power Control. Решение присяжных было вынесено 30 июня и опубликовано федеральным судом штата Делавэр.
Apple выплатит штраф в $110 миллионов за нарушение патентов на 3G

© Ferra.ru

Суд признал, что беспроводные чипы, используемые в iPhone, iPad и Apple Watch, нарушают два патента TOT, выданных в 2009 году. Эти патенты связаны с технологией управления мощностью сигнала в сетях 3G, которая помогает уменьшать помехи и экономить энергию при передаче данных.

Сумма компенсации рассчитана как роялти по $ 0,25 за каждое устройство. Apple заявила, что не согласна с решением и планирует подать апелляцию. В то же время глава TOT Power Control назвал победу подтверждением ценности разработанных компанией технологий.

Это не первая патентная тяжба для Apple. Ранее в Великобритании суд обязал её выплатить $ 502 млн другой компании, связанной с 4G-технологиями.

Источник:appleinsider
Автор:Максим Многословный
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