Apple выпустила iPhone 14 в новом цвете

Вариант в жёлтом цвете будет доступен для заказа, начиная с этой пятницы, а первые устройства поступят покупателям 14 марта. Apple также обновила свою линейку аксессуаров, так что можно дополнить новый жёлтый iPhone весенним чехлом для него.

Помимо нового цвета, в остальном телефон не изменился. Старшие модели линейки в жёлтом не вышли.