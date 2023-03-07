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17:10, 07 марта 2023
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Apple выпустила iPhone 14 в новом цвете

Весенний сюрприз

Сегодня Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете — жёлтом. Компания взяла приятный светлый оттенок, ассоциирующийся с весной

Apple выпустила iPhone 14 в новом цвете

Фото: Apple

Вариант в жёлтом цвете будет доступен для заказа, начиная с этой пятницы, а первые устройства поступят покупателям 14 марта. Apple также обновила свою линейку аксессуаров, так что можно дополнить новый жёлтый iPhone весенним чехлом для него.

Помимо нового цвета, в остальном телефон не изменился. Старшие модели линейки в жёлтом не вышли.

Источник:9to5mac
Теги:
#iPhone 14
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#Apple
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