Apple выпустила iPhone 14 в новом цвете

17:10, 07 марта 2023
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Apple выпустила iPhone 14 в новом цветеВесенний сюрприз
Сегодня Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете — жёлтом. Компания взяла приятный светлый оттенок, ассоциирующийся с весной
Фото: Apple
Вариант в жёлтом цвете будет доступен для заказа, начиная с этой пятницы, а первые устройства поступят покупателям 14 марта. Apple также обновила свою линейку аксессуаров, так что можно дополнить новый жёлтый iPhone весенним чехлом для него.
Помимо нового цвета, в остальном телефон не изменился. Старшие модели линейки в жёлтом не вышли.