Apple выпустила критически важное обновление для AirPods

Apple выпустила критически важное обновление для AirPodsИ Beats
Последние версии прошивок:
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AirPods Pro (2 поколение) с зарядным чехлом MagSafe (USB-C/Lightning): 6.5.8 (6F8)
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AirPods Pro (1 поколение): 6A326
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AirPods (3-е поколение): 6A326
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AirPods (2 поколение): 6A326
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AirPods Max: 6A326
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AirPods (1 поколение): 6.8.8
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Beats Fit Pro: 6F8
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Powerbeats Pro: 6F8
Согласно Apple, обновления устраняют проблему с аутентификацией, которая могла позволить злоумышленнику, находящемуся в зоне действия Bluetooth, подделать ранее сопряженное устройство и получить доступ. Эта проблема была решена.
Чтобы проверить версию прошивки AirPods, откройте настройки iPhone, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои AirPods, нажмите на «i» рядом с ними и посмотрите на номер «Версия прошивки». Обновления происходят автоматически, если AirPods заряжаются и находятся рядом с подключенным устройством по Wi-Fi.