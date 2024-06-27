Apple выпустила критически важное обновление для AirPods

Последние версии прошивок:

AirPods Pro (2 поколение) с зарядным чехлом MagSafe (USB-C/Lightning): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (1 поколение): 6A326

AirPods (3-е поколение): 6A326

AirPods (2 поколение): 6A326

AirPods Max: 6A326

AirPods (1 поколение): 6.8.8

Beats Fit Pro: 6F8

Powerbeats Pro: 6F8

Согласно Apple, обновления устраняют проблему с аутентификацией, которая могла позволить злоумышленнику, находящемуся в зоне действия Bluetooth, подделать ранее сопряженное устройство и получить доступ. Эта проблема была решена.

Чтобы проверить версию прошивки AirPods, откройте настройки iPhone, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои AirPods, нажмите на «i» рядом с ними и посмотрите на номер «Версия прошивки». Обновления происходят автоматически, если AirPods заряжаются и находятся рядом с подключенным устройством по Wi-Fi.