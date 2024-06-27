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Опубликовано 27 июня 2024, 19:30
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Apple выпустила критически важное обновление для AirPods

И Beats
Apple выпустила обновление прошивки для AirPods и некоторых Beats, устранив существенную уязвимость в Bluetooth, которая могла позволить злоумышленникам получить несанкционированный доступ к устройствам. Обновления затронули AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Max, Powerbeats Pro и Beats Fit Pro.
Apple выпустила критически важное обновление для AirPods
© Ferra

Последние версии прошивок:

  • AirPods Pro (2 поколение) с зарядным чехлом MagSafe (USB-C/Lightning): 6.5.8 (6F8)

  • AirPods Pro (1 поколение): 6A326

  • AirPods (3-е поколение): 6A326

  • AirPods (2 поколение): 6A326

  • AirPods Max: 6A326

  • AirPods (1 поколение): 6.8.8

  • Beats Fit Pro: 6F8

  • Powerbeats Pro: 6F8

Согласно Apple, обновления устраняют проблему с аутентификацией, которая могла позволить злоумышленнику, находящемуся в зоне действия Bluetooth, подделать ранее сопряженное устройство и получить доступ. Эта проблема была решена.

Чтобы проверить версию прошивки AirPods, откройте настройки iPhone, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои AirPods, нажмите на «i» рядом с ними и посмотрите на номер «Версия прошивки». Обновления происходят автоматически, если AirPods заряжаются и находятся рядом с подключенным устройством по Wi-Fi.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
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