Ремешок, который был одним из первых аксессуаров для Apple Watch, изготовлен из нержавеющей стали 316L и состоит из более 100 компонентов. С выходом Series 10 Apple обновила браслет, добавив новые цвета, которые сочетаются с новыми моделями часов.

Цена этой версии составляет $349. Да, Series 10 стартуют от $399.