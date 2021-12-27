Apple выпустила русскоязычную рекламу iPhone 13 Pro

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Apple выпустила русскоязычную рекламу iPhone 13 ProОчень много драмы
Apple представила три новых рекламных ролика «Снято на iPhone», в которых подчёркиваются возможности камеры iPhone 13 Pro. Один из роликов — русскоязычный.
Рекламный ролик назвали «Павел». Он сделан в чёрно-белом стиле. На кадрах показано, как мужчина сидит в одиночестве в кресле. Играет мрачная музыка. Входит женщина и начинает говорить с ним по-русски, спрашивая, в порядке ли он, и сообщает: «Из-за этого медленного нервирующего зума кажется, что твой персонаж погружается в безумие». Так Apple демонстрирует, что трёхкратный оптический зум в камере iPhone 13 Pro может добавить драматичности картинке.
Ролик можно посмотреть ниже (и послушать, как актёры говорят с забавным акцентом):
А вот и другие два новых ролика:
Источник: Macrumors