Apple выпустит iPhone 14 в новом цвете

Инсайдер пишет, что в жёлтом варианте будут выпущены модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Скорее всего старших смартфонов нововведение не коснётся.

В последний раз Apple продавала в жёлтом цвете iPhone 11. В прошлом году компания анонсировала специальный весенний цвет 8 марта, поэтому вполне возможно, что это повторится и в 2023 году.