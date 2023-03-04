Телефоны
12:30, 04 марта 2023
1 мин.

Apple выпустит iPhone 14 в новом цвете

Весной

Источники сообщили, что Apple планирует выпустить iPhone 14 в новом цвете — «жёлтом» — этой весной.

Apple выпустит iPhone 14 в новом цвете

Фото: Unsplash

Инсайдер пишет, что в жёлтом варианте будут выпущены модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Скорее всего старших смартфонов нововведение не коснётся.

В последний раз Apple продавала в жёлтом цвете iPhone 11. В прошлом году компания анонсировала специальный весенний цвет 8 марта, поэтому вполне возможно, что это повторится и в 2023 году.

Источник:9to5mac
Теги:
#iPhone 14
,
#Apple
Новости партнеров
Новости партнеров