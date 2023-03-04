Apple выпустит iPhone 14 в новом цвете

12:30, 04 марта 2023
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Apple выпустит iPhone 14 в новом цветеВесной
Источники сообщили, что Apple планирует выпустить iPhone 14 в новом цвете — «жёлтом» — этой весной.
Фото: Unsplash
Инсайдер пишет, что в жёлтом варианте будут выпущены модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Скорее всего старших смартфонов нововведение не коснётся.
В последний раз Apple продавала в жёлтом цвете iPhone 11. В прошлом году компания анонсировала специальный весенний цвет 8 марта, поэтому вполне возможно, что это повторится и в 2023 году.