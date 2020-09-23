Apple выпустит iPhone SE Plus в 2021 году

Сообщается, что для удешевления аппарата Apple встроит в него кнопку Touch ID (а не подэкранную технологию, например). По информации Куо, смартфон оснастят 5,5-и или 6,1-дюймовым экраном. Это по-прежнему будет LCD-панель. Также источник пишет, что корпус iPhone SE Plus будет взят от iPhone XR или iPhone 8.

Поддержки 5G у смартфона не будет (только 4G). Скорее всего, в качестве аппаратной основы новинки будет выступать топовый процессор A14 Bionic. По сведениям Куо, запуск iPhone SE Plus состоится во второй половине следующего года.