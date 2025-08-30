Apple выпустит магнитный ремешок для iPhone 17

Материалом для ремня выбран плетёный нейлон, похожий на тот, что используется в спортивных браслетах Apple Watch. По слухам, будет и версия из силикона — более мягкая и эластичная. Естественно, ремни будут выпускаться в цветах, совпадающих с новыми чехлами для iPhone 17.

Известно, что производство Crossbody Strap уже запущено.