Apple выпустит магнитный ремешок для iPhone 17

Опубликовано 30 августа 2025, 08:001 мин.
Apple выпустит магнитный ремешок для iPhone 17Видимо, вместе с новыми смартфонами
Вместе с новой серией iPhone 17, презентация которой состоится 9 сентября, Apple представит необычный аксессуар — магнитный ремень Crossbody Strap. Первые изображения аксессуара появились в сети, хотя это не официальные рендеры, а иллюстрации по утечкам.
© Соцсети
Ремень будет работать с фирменными чехлами для iPhone 17, в которых предусмотрены специальные отверстия для его крепления. Главная особенность — гибкое металлическое ядро внутри всей ленты, благодаря которому она становится полностью магнитной. На концах ремня установлены магнитные кольца с противоположной полярностью.
Материалом для ремня выбран плетёный нейлон, похожий на тот, что используется в спортивных браслетах Apple Watch. По слухам, будет и версия из силикона — более мягкая и эластичная. Естественно, ремни будут выпускаться в цветах, совпадающих с новыми чехлами для iPhone 17.
Известно, что производство Crossbody Strap уже запущено.