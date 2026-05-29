Опубликовано 29 мая 2026, 05:47
Apple выпустит новую функцию защиты от выхватывания iPhone из рук

Что-то подобное есть в смартфонах Android
Apple, как пишут СМИ, разрабатывает новую защиту от кражи для iPhone. Если телефон резко вырывают из рук, устройство сможет автоматически заблокироваться.
Принцип работы похож на уже существующую в смартфонах Android функцию. Там акселерометр распознает резкое движение, характерное для выхватывания телефона. Когда система решит, что устройство, скорее всего, украдено, телефон блокируется. Примерно то же ждёт и iPhone

Чтобы блокировка не срабатывала случайно (например, если человек просто резко достал телефон из кармана), Apple добавит «умные» проверки. Смартфон сначала определит, подключён ли он к домашней или другой «надёжной» сети Wi-Fi, а также находится ли в знакомом месте. Если да — автоблокировка не включится.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
