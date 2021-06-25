Apple выпустит рекордно большой iPhone взамен компактного 12 mini

Куо заявил, что Apple выпустит в 2022 году две начальных модели диагоналями 6,1 и 6,7 дюйма, а также два флагмана с такими же размерами экранов. То есть компактного 5,4-дюймового смартфона в линейке не будет.

Аналитик говорит, что будущие iPhone могут поддерживать подэкранный сканер отпечатков пальцев, а также широкоугольную камеру на 48 Мп.

Предполагается, что названия смартфонов Apple 2022 года могут быть такими: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. По словам Куо, iPhone 14 Max будет предлагаться по самой низкой цене для 6,7-дюймового айфона — менее $900.