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Apple выпустит в 2021 году доступный iPhone 12 без одной функции
В этом году выйдут только более дорогие модели
Аналитики рассказали, что Apple выпустит в 2021 году доступный iPhone 12 без одной функции, а именно без поддержки 5G. Осенью 2020 выйдут только более дорогие модели.
Источники полагают, что этой осенью Apple выпустит лишь 5G версии iPhone 12. Более дешёвые 4G-смартфоны линейки появятся только в начале 2021 года.
Один из аналитиков считает, что запуск 4G-айфона запланирован на февраль. Эта модель, по его словам, будет дешевле той, что стартует в сентябре. Цена может составить около $800. Остальные подробности о смартфоне неизвестны.
Что касается стоимости осенних iPhone, то аналитики не думают, что их цены будут завышенными. Наоборот Apple из-за пандемии может стремиться к тому, чтобы её продукты заняли все ценовые ниши.