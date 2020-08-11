Apple выпустит в 2021 году доступный iPhone 12 без одной функции

Источники полагают, что этой осенью Apple выпустит лишь 5G версии iPhone 12. Более дешёвые 4G-смартфоны линейки появятся только в начале 2021 года.

Один из аналитиков считает, что запуск 4G-айфона запланирован на февраль. Эта модель, по его словам, будет дешевле той, что стартует в сентябре. Цена может составить около $800. Остальные подробности о смартфоне неизвестны.

Что касается стоимости осенних iPhone, то аналитики не думают, что их цены будут завышенными. Наоборот Apple из-за пандемии может стремиться к тому, чтобы её продукты заняли все ценовые ниши.