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Опубликовано 13 февраля 2024, 21:51
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Apple выпустит версию iPhone 16 с одной камерой и невысокой ценой

Неожиданный ход
Согласно последним слухам, в этом году компания Apple готовит к выпуску нечто особенное: пять новых моделей iPhone 16, среди которых будут варианты с одной камерой, предназначенные для более широкой аудитории за счет более низкой цены.

Инсайдер Majin Bu поделился информацией, что одна из моделей будет напоминать iPhone XR по стилю и iPhone 15 по цветовой гамме, но при этом получит только одну камеру.

Этот вариант, по всей видимости, нацелен на тех, кто ищет функциональный и стильный смартфон по более привлекательной цене.

Кроме того, упоминаются и модели iPhone 16 SE и 16 Plus SE, которые также будут оснащены одной камерой, экраном с частотой обновления 60 Гц и небольшими аккумуляторами.

Эти устройства, как ожидается, объединят в себе элементы дизайна Dynamic Island и будут представлены как бюджетные варианты в линейке iPhone 16.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 16
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#Apple