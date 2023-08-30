Apple Watch, iPhone 15 и не только: что Apple покажет на презентации 12 сентября

Мероприятие пройдет в гибридном формате: вживую зрители и представители прессы будут наблюдать за происходящим в театрае Стива Джобса в Apple Park, остальные смогут смотреть презентацию через официальный сайт Apple и другие площадки.

По слухам, iPhone 15 будет оснащен функцией Dynamic Island, портом USB-C для зарядки и передачи данных. Также ожидается поддержка нового стандарта беспроводной зарядки Qi2 и такие цвета, как черный, зеленый, синий, желтый и розовый. Модели iPhone 15 Pro, как ожидается, будут иметь меньшие ободки, более высокую скорость зарядки и корпус из титана. В iPhone 15 Pro Max может быть установлен перископический объектив.

На мероприятии также, вероятно, будут представлены новые часы Apple Watch Series 9, которые, как ожидается, будут оснащены новым процессором S9 и выйдут еще и в розовом цветовом варианте. Также ожидается презентация AirPods Pro с зарядным кейсом с USB-C. Кроме того, Apple расскажет о предстоящих обновлениях программного обеспечения, включая iOS 17, watchOS 10, tvOS 17 и iPadOS 17.

В целом ожидается, что на мероприятии будет представлен целый ряд аппаратных обновлений и программных функций, что заложит основу для развития линейки продуктов Apple в ближайшие месяцы.