Apple Watch SE 2022 года даже сейчас назвали неплохим выбором: вот почему

Опубликовано 22 сентября 2024, 20:041 мин.
Apple Watch SE 2022 года даже сейчас назвали неплохим выбором: вот почемуНужны ли они в 2024 году
Часы Apple Watch SE, выпущенные в 2022 году, остаются хорошим выбором даже в 2024 году, считает редактор Gizmochina. По цене ниже флагманских моделей, они предлагают самые основные функции, что делает их «отличной отправной точкой для новичков в экосистеме Apple Watch».
Благодаря таким функциям, как фитнес-трекинг, мониторинг сердечного ритма и анализ сна, SE охватывает «базу» умных часов, «не перегружая» пользователей. Кроме того, в них используется тот же чипсет, что и в Series 8, а также функция распознавания аварий.
Привлекательность SE заключается в его доступности и стоимости, что делает его идеальным вариантом для начинающих покупателей или тех, для кого функциональность важнее роскоши. Несмотря на отсутствие таких передовых функций, как большой дисплей и материалы премиум-класса, которые можно найти в моделях более высокого класса, это неплохой вариант, пишет редактор.
Apple Watch SE 2-го поколения идеально подходят для тех, кто ищет основные функции Apple Watch, не тратя при этом много денег.