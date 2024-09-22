Apple Watch SE 2022 года даже сейчас назвали неплохим выбором: вот почему

Благодаря таким функциям, как фитнес-трекинг, мониторинг сердечного ритма и анализ сна, SE охватывает «базу» умных часов, «не перегружая» пользователей. Кроме того, в них используется тот же чипсет, что и в Series 8, а также функция распознавания аварий.

Привлекательность SE заключается в его доступности и стоимости, что делает его идеальным вариантом для начинающих покупателей или тех, для кого функциональность важнее роскоши. Несмотря на отсутствие таких передовых функций, как большой дисплей и материалы премиум-класса, которые можно найти в моделях более высокого класса, это неплохой вариант, пишет редактор.

Apple Watch SE 2-го поколения идеально подходят для тех, кто ищет основные функции Apple Watch, не тратя при этом много денег.