Apple Watch Series 4 пополнили список устаревших продуктов компании

Продукты помечаются как «винтажные», если они вышли из продажи более пяти лет назад. Ремонт винтажных изделий возможен, но зависит от наличия запчастей. С выходом watchOS 11 часы Series 4 больше не получают обновлений программного обеспечения.

Apple также добавила 15-дюймовый MacBook Pro 2019 года в список винтажных моделей. В отличие от Series 4, MacBook Pro 2019 года по-прежнему поддерживает последнюю версию macOS.