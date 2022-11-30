Apple "заберет" эксклюзивные права на производство iPhone 15 Pro из-за протестов

По некоторым данным, протесты, как минимум, приведут к прямому сокращению производства iPhone на 10% и уменьшению поставок на десятки миллионов единиц.

Согласно сообщениям аналитика Минг-Чи Куо, Foxconn будет сложно продолжать оставаться эксклюзивным сборщиком серии iPhone 15 Pro, поскольку Apple хочет “диверсифицировать риски поставок”, так что будущие флагманы Apple вполне могут начать собирать в той же самой Индии.

Такой шаг Apple будет вполне разумным. Так, компания сможет защитить себя, чтобы избежать повторения инцидента.