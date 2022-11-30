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14:18, 30 ноября 2022
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Apple "заберет" эксклюзивные права на производство iPhone 15 Pro из-за протестов

Чтобы избежать нарушений поставок в будущем

Foxconn уже давно является ближайшим партнером Apple, причем сборка Pro-версий смартфонов обычно осуществляется исключительно ей. Однако из-за недавних протестов на заводе компания рискует потерять это право: о чем и пишет MyDrivers.

Apple "заберет" эксклюзивные права на производство iPhone 15 Pro из-за протестов

По некоторым данным, протесты, как минимум, приведут к прямому сокращению производства iPhone на 10% и уменьшению поставок на десятки миллионов единиц.

Согласно сообщениям аналитика Минг-Чи Куо, Foxconn будет сложно продолжать оставаться эксклюзивным сборщиком серии iPhone 15 Pro, поскольку Apple хочет “диверсифицировать риски поставок”, так что будущие флагманы Apple вполне могут начать собирать в той же самой Индии.

Такой шаг Apple будет вполне разумным. Так, компания сможет защитить себя, чтобы избежать повторения инцидента.

Источник фото:Unsplash
Источник:MyDrivers
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